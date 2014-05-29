Украину "потеряли" на пути евразийской интеграции - Лукашенко

Сегодня, 29 мая, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на "долгом и сложном" пути евразийской интеграции Украина была "потеряна".

Об этом Лукашенко заявил после подписания договора о Евразийском экономическом союзе в Астане, пишет УНИАН.

"Процесс формирования Таможенного союза, ЕЭП и наконец Евразийского союза был исключительно долгим и очень сложным. Кого-то мы теряли на этом пути, я имею в виду Украину времен Кучмы, который также с нами начинал эту тяжелую работу", - сказал Лукашенко.

"К сожалению, ноша оказалась очень тяжелой для Украины. Я уверен, что рано или поздно руководство Украины поймет, где лежит ее счастье. По крайней мере, не будет терять то, что по праву должно принадлежать украинскому народу", - подчеркнул он.

В то же время Лукашенко заявил, что на пути евразийской интеграции были "найдены" Армения и Киргизия.

"Всякое было за эти десятилетия, но мы не останавливались и шли вперед, верили в будущее", - сказал президент Беларуси.

Кроме вышесказанного напомним, сегодня, 29 мая, президенты России, Беларуси и Казахстана - Владимир Путин, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев - подписали в Астане договор о Евразийском экономическом союзе.

После церемонии подписания Назарбаев подчеркнул, что договор является экономическим и не затрагивает вопросов независимости и политического суверенитета государств-членов интеграционного процесса.

Предполагается, что Евразийский экономический союз начнет работу с 1 января 2015 года. До этого момента должна пройти ратификация документа в национальных парламентах.