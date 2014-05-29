Названа дата инаугурации Порошенко

Церемония инаугурации Петра Порошенко на пост президента Украины состоится в субботу, 7 мая.

Об этом сообщил нардеп Юрий Стець на своей странице в Facebook, а позже эту информацию подтвердила руководитель информационного департамента штаба Порошенко Ирина Фриз, пишет УНИАН.

Ранее стало известно, что церемония инаугурации Порошенко на пост президента Украины состоится на Майдане Независимости в Киеве, на котором пройдут торжественные мероприятия.

Для проведения праздничных мероприятий была создана рабочая группа.

Кроме вышесказанного добавим, что в ЦИК уже обработали 100% протоколов - по результатам подсчетов Порошенко набрал 54,7% голосов и победил уже в первом туре выборов.

В целом, за Порошенко отдали свои голоса 9 миллионов 856 тысяч 911 украинцев - политик стал победителем во всех областях Украины.

Второе место заняла Юлия Тимошенко с результатом 12,81% - за нее проголосовали 2 309 812 украинцев.