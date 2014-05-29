Янукович снова выступил из России: рассказал о радикалах и смерти

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович прокомментировал результаты выборов в Украине, отметив, что увидел "очень плохой знак" в начале пути президента Петра Порошенко, а также рассказал о радикалах и смерти.

Об этом говорится в заявлении Виктора Януковича, пишет ИТАР-ТАСС.

По мнению экс-президента, от вновь избранного президента и досрочных выборов "люди ждали, прежде всего, мира".

"Большинство украинцев считали, что с приходом новой власти политический кризис будет преодолен, и наступит мирный период жизни - народ устал от противостояний, вылившихся в настоящую войну", - заявил Янукович.

"И вот наконец свершилось! Избран президент Украины! И каково же было удивление, вернее шок. Вместо мира и стабильности - кровавое побоище", - отметил экс-президент.

По его словам, "это очень плохой знак: начать путь президента с такого кровавого смертоносного фейерверка, который вызывает гнев и проклятия матерей, видящих смерть и страдания своих детей, мужей и отцов".

"Невозможно без слез смотреть на страшные картины: подростка-мальчика, убитого осколком мины возле подъезда жилого дома, не добежавшего несколько шагов до укрытия, сына, стоящего у тела убитой осколком матери, тела людей, лежащих там, где их настигла смерть. Это невыносимо видеть. Те смерти, ту ненависть, которая разжигается в еще недавно совершенно мирной стране", - подчеркнул Янукович.

"В меморандуме от 21 февраля прописана двусторонняя ответственность за мирное урегулирование политического конфликта. Так почему же до сих пор представителями уже "новой власти" в Украине отдаются преступные приказы убивать людей с применением тяжелого вооружения, авиации, ракетных установок, минометного огня? Украинцы гибнут с одобрения некоторых руководителей демократических стран, которые вместо осуждения насилия начали вести переговоры о поставках оружия", - резюмировал он.

До этого из России Виктор Янукович заявил, что уважает выбор, который сделал украинский народ на выборах президента, но для их легитимности необходимо участие юго-востока.

Кроме вышесказанного напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что экс-президент Виктор Янукович должен комментировать только сроки своего возвращения в Украину на скамье подсудимых.