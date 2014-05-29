Обстрел украинских силовиков на Харьковщине: опубликованы новые подробности и видео

Стали известны новые подробности обстрела террористами колонны украинских силовиков на Харьковщине.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"В Харьковской области, близ Изюма, террористами была обстреляна колонна силовиков из двух автомобилей – грузового и легкового. В частности, террористы обстреляли грузовой автомобиль из подствольных гранатометов, прибыв к месту нападения на легковом автомобиле", - сообщил он.

Также Тымчук отметил, что "колонна передвигалась без организации боевого охранения".

В результате нападения боевиков, по его данным, "один из украинских силовиков погиб, трое раненых".

Тем временем, украинский журналист Артем Шевченко на своем Facebook опубликовал новое видео с места этой трагедии.

По его словам, военные, перекрывшие дорогу, выстрелили вверх остановив "любопытного", который пытался к ним приблизиться.

Позже российский журналист Аркадий Бабченко уточнил некоторые детали нападения.

"Колонна шла со стороны Славянска в Изюм. В нескольких километрах от Изюма с ней поравнялась серая "десятка". Оттуда был произведен один выстрел из подствольника, в замыкающий "Камаз". Судя по тому, что я видел, попали в кабину. После чего "десятка" развернулась и ушла в Славянск", - отметил он.

Также журналист подчеркнул, что подобную тактику применяли боевики во время войны в Чечне: "Тактика, в принципе, стандартная. В Чечне так было постоянно. Либо из идущей машины, либо из стоящей на обочине".

Видео: Артем Шевченко/Еспресо.ТВ