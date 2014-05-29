Военный эксперт рассказал, сколько может продлиться АТО на Донбассе

29 мая 2014, 20:45

Эксперт оценил активизацию операции против террористов.

Пророссийский террорист в Донецке

Новая власть не откажется от антитеррористической операции на востоке Украины, при этом активная стадия АТО на Донбассе может продолжаться еще до трех недель.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Эксперт, в частности, считает, что президентские выборы позитивно повлияют на борьбу с террористами. "То, что выборы прошли успешно и признаны всем демократическим миром, в определенной степени развязало руки украинской власти. И России не останется ничего, кроме как признать легитимность украинской власти. Это позволило проводить антитеррористическую операцию более решительно. Думаю, что новая власть не откажется от решительного проведения АТО, и это будет правильно. Потому что с людьми (террористами - ред.), действующими на Донбассе, можно разговаривать только языком силы", - уверен он.

В то же время, по его мнению, лучше не переводить АТО в военную операцию, а "улаживать ситуацию точечной ликвидацией" структур боевиков.

"Только военными методами проблему не решить. Тут нужны серьезные социальные программы для населения этого региона. Ведь почему именно на Донбассе все случилось, почему именно здесь так поддержали пророссийскую позицию и взялись за оружие? Донбасс иногда называют "депрессивным регионом", но я бы назвал его сложным в том смысле, что значительная часть здешнего населения была занята тяжелой работой (шахтеры) или трудом на заводах олигархов, а еще часть населения связана с наполовину криминальным миром (занималась контрабандой и т.д.). Тот факт, что в рядах террористов оказались бывшие правоохранители, – свидетельство того, что они когда-то были связаны с уголовным миром и сотрудничали с ним. Социальный аспект преодоления кризиса должен состоять в том, чтобы предложить этим людям какие-то приемлемые варианты вместо контрабанды и прочего", - также считает Бадрак.

Вместе с тем, активная АТО, по его мнению, необходима, "чтобы выбить из Украины неукраинские элементы: разведывательно-диверсионные группы России и российских наемников". "Первая категория людей – это около 3% от общей массы, вторая категория – до 15%. Все остальные – это украинцы. Украинцы, с которыми нужно работать. К тем, кто уже стал преступником, подход один. Но есть люди, которых мы называем сепаратистами, но которые ушли из этих группировок, имея сомнения. Эта часть должна быть возвращена к нормальной жизни. А оружием мы этого не сделаем", - предупредил он.

Говоря о возможной продолжительности АТО, военный эксперт спрогнозировал: "Активная фаза сопротивления террористов может продолжаться еще до трех недель, в случае если очень активно будут работать властные структуры. Когда за эти три недели наемники и российские офицеры поймут, что им пора бежать, возвращаться к себе домой, а не продолжать тут деятельность, когда здесь останутся только украинские сепаратисты, тогда возвращение к стабилизации будет вопросом времени (возможно, длительного). На это может уйти и полгода, и больше времени. Все будет зависеть от того, насколько будут соединены "кнут" и "пряник", карающие меры с предложениями по нормализации ситуации".

Вместе с тем, в ходе операции, по его мнению, нужны изменения. "Во-первых, необходимо усилить мотивацию наших силовиков. Должны быть предусмотрены награды, льготы, материальные поощрения и компенсация, в том числе жилье", - считает Бадрак.

"Во-вторых, необходимо усиление подготовки. Сегодня мы видим, что и в планах АТО, и в координации есть существенные проблемы. А еще большие проблемы есть на уровне командиров подразделений и батальонов, которые часто демонстрирует незнание элементарных вещей. В этом нужна жесткая вертикаль контроля, инструктажей, нужно привлечение людей, имеющих опыт для того, чтобы с этими командирами проводить занятия, дополнительные организационно-учебные мероприятия. Можно пригласить опытных людей в качестве инструкторов, которые будут помогать советами, говорить, что нужно делать для организации военного боя", - добавил он.

Напомним, в четверг, 29 мая, украинские силы АТО понесли потери. Боевики сбили украинский вертолет под Славянском, в результате чего погибли 12 человек, а на Харьковщине в результате обстрела погиб один украинский силовик.

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