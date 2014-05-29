Батальон "Донбасс" объявил набор добровольцев

Командир батальона "Донбасс" объявил о наборе добровольцев, главное требование для которых – готовность при необходимости умереть за Родину.

Об этом Семен Семенченко заявил на своей странице в Facebook.

"Особо нужны офицеры и сержанты. Основное требование – готовность при необходимости умереть за Родину. Остальное – вторично. Формируемся в Новых Петровцах под Киевом. Никакой "шагистики" и дурных телодвижений не будет. Подразделение боевое", - подчеркнул он.

Также Семенченко отметил, что, по его мнению, в Украине начинается серьезная война.

"Для тех, кто не понимает, что происходит. Разгорается война. Еще раз повторяю – пока не создадим заново армию, МВД, спецслужбы, пока не поднимется весь народ – ОНИ будут брать все, что мы им отдадим", - заверил комбат.

Напомним, ранее Семенченко сообщил, что батальон "Донбасс" согласился с предложением главы МВД Арсена Авакова о создании на основе первой роты "Донбасса" батальона спецназначения "Донбасс" в составе Нацгвардии.