В Пентагоне заявили об отводе российских войск, но несколько тысяч еще остаются на границе Украины

В Пентагоне подтвердили отвод значительного количества российских войск от украинской границы. Однако в пограничных регионах все еще остается несколько тысяч военнослужащих РФ.

Об этом заявил министр обороны США Чак Хейгел, который осуществляет 12-дневное турне по странам мира, пишет Укринформ.

"Мы действительно знаем, что тысячи российских войск были отведены назад. Но мы также знаем, что тысячи российских военнослужащих никуда не перемещались и все еще дислоцируются там", - цитирует Укринформ Хейгела.

По его словам, российские силы находятся не там, где должны находиться и должны все вернуться в места постоянной дислокации, где были еще два месяца назад.

Он также отметил, что не общался в последнее время с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В то же время он выразил обеспокоенность ростом насилия в восточных регионах Украины, где орудуют вооруженные пророссийские сепаратисты.

Между тем, американское информагентство Аssociated Press, ссылаясь на анонимный источник в Пентагоне, сообщило, что речь идет о, по меньшей мере, семи российских батальонах, которые остались возле украинской границы, то есть о нескольких тысячах военнослужащих.

Как известно, 29 мая российские войска решили пока оставить у украинской границы. План отвода войск пересмотрен из-за ужесточения антитеррористической операции на юго-востоке Украины. В итоге отвод 15-тысячной группировки, о котором накануне президентских выборов в Украине заявил Президент РФ Владимир Путин, осуществлен не в полной мере.