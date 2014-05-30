На Луганщине террористы из гранатометов обстреляли украинских пограничников - Тымчук

Ночью 30 мая террорист из гранатомета обстреляли украинских пограничников в районе отделения "Станично-Луганское".

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", прошедшей ночью подвергся обстрелу отдел Госпогранслужбы Украины "Станично-Луганское".

Обстрел террористами производился из гранатометов. Пограничники открыли огонь в ответ.

Со стороны пограничников потерь нет", - написал он.

В то же время, добавляет военный эксперт, после боевого столкновения было зафиксировано прибытие 4 машин "скорой помощи" к позициям боевиков, с которых велся обстрел.