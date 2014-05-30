Минобороны назвало причины гибели украинских военных под Волновахой

В Минобороны назвали несколько причин, по которым погибли украинские военные 51-й механизированной бригады под Волновахой.

Об этом рассказал и.о. министра обороны Михаил Коваль, передает УНИАН.

"Ситуация заключается в том, что фактический вся 51-я бригада, одно из подразделений которой имело проблемы под Волновахой, уже выведена из зоны АТО и находится на полигоне "Широкий лан". Там ведутся не только следственные действия, но и проходит возобновление боеспособности этой бригады. Ее беда в том, что она была недоукомплектована".

По словам и.о. министра обороны, "по штату должно было быть 4,5 тысячи бойцов и командиров в военное время, а она в мирное время имела всего 450 человек. Командиров батальонов не было. Было всего три командира механизированного взвода. И потому случилось то, что случилось. К тому же, эта бригада пришла в зону АТО необстрелянной. И это важно, потому что убить человека - это очень тяжело", - сказал Коваль.

Напомним, в ночь на 22 мая под Волновахой Донецкой области террористы напали на блокпост украинских военнослужащих. В результате обстрела погибли 17 человек.