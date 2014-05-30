В Славянске террористы обстреляли больницу и жилые кварталы - Селезнев

В Славянске террористы обстреляли местную больницу и жилые кварталы из артиллерийской установки "Нона".

Также были обстреляны позиции украинских силовиков, заявил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев, передает "Восток-онлайн".

"Во время обстрела террористами жилых кварталов Славянска частично разрушена местная больница. Снаряд попал в здание", - рассказал он.

Селезнев уточнил, что самоходная артиллерийская установка (САУ) "Нона" была повреждена силовиками, а потому террористы возят ее по городу и прячут в жилых кварталах.

"Самоходка" не может самостоятельно передвигаться, как известно, поскольку была подбита силами АТО. Однако террористы загрузили ее на трейлер и возят по городу, пряча в жилых кварталах", - отметил он.

"Сегодня ночью (30 мая – прим. ред.) террористы с ее помощью пытались прорвать блокаду, сначала обстреляв блокпост украинских силовиков на горе Карачун, а затем совершив выстрелы по жилым кварталам", - заявил офицер.

Достоверной информации о погибших или раненых в результате этого обстрела пока нет.

"Хочу еще раз подчеркнуть: силы АТО не открывали огонь, поскольку, как уже говорилось, террористы обустраивают свои огневые позиции в жилых кварталах возле школ и детсадов", - отметил Селезнев.

Напомним, вчера, 29 мая, боевики под Славянском сбили украинский транспортный вертолет: погибли 12 человек.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что террористы готовятся подорвать в Славянске контейнеры с отравляющими веществами.

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