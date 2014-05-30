Коваль рассказал, сколько будут получать военные за участие в АТО

Украинские военные за выполнение боевых задач в рамках антитеррористической операции (АТО), будут получать до 20 тыс. грн.

Об этом сообщил и.о. министра обороны Михаил Коваль, отвечая на вопрос журналистов о мотивации военнослужащих в нынешней ситуации, пишет ЛигаБизнесИнформ.

"До 20 тысяч во время выполнения задач в антитеррористической операции солдаты будут получать", - сказал Коваль.

Он также напомнил о том, что военнослужащим, принимающим участие в АТО, могут присваивать звания по упрощенной процедуре. Помимо этого, все они получают статус участников боевых действий.

По мнению Коваля, украинские военные, которые действуют в зоне антитеррористической операции, имеют полное право на применение оружия.

Напомним, ранее Коваль заявил, что запад, юг Донецкой области и север Луганской полностью освобождены от террористов.