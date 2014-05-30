Эксперт о перевыборах Рады: многие депутаты опаснее, чем диверсанты на Донбассе

Украине для проведения реформ и движения вперед необходимы досрочные парламентские выборы, которые позволят освободить Верховную Раду от депутатов, совершивших преступления.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политолог Виктор Небоженко.

"Если у нас не будет парламентских выборов, мы не сможем провести ни одной реформы. Потому что нам придется опираться на парламент, который на четверть состоит из преступников, совершивших преступления различной степени тяжести. Нынешние парламентарии в большинстве своем сделали все для формирования антидемократического режима личной власти Януковича. Их дальнейшее пребывание в ВР до 2017 года гораздо опаснее, чем пребывание российских диверсантов на Донбассе", - уверен он.

Вместе с тем, политолог считает, что часть нардепов попытаются не допустить перевыборов.

"Это очень сложная проблема, потому что парламентарии сделают все, чтобы остаться в Верховной Раде до очередного политического кризиса. А из-за неуклюжей попытки Турчинова расправиться с депутатами КПУ (запретить партию - ред.) мы получаем энергичное, наполовину запуганное сообщество депутатов-коммунистов и Партии регионов, всех тех, кто голосовал за драконовские законы против Майдана в январе", - пояснил эксперт.

"Я надеюсь, что Турчинов сделал это не специально, а в силу своей политической неопытности. Но этим конфликтом с КПУ он дал повод многим депутатам, коммунистам и регионалам, волноваться за свою судьбу из-за тюремной перспективы. Потому это ядро сделает все, чтобы новый президент и здоровые политические силы не получили возможность досрочных выборов", - добавил политолог.

Больше мнений эксперта о ситуации в Украине читайте в статье "Главреда": Виктор Небоженко: Путин попался в ловушку, проигрыш ему обеспечен.