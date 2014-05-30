Комбат "Донбасса" рассказал, сколько могут продолжаться бои на востоке Украины

Боевые действия на востоке Украины затянутся минимум на несколько месяцев.

Такое мнение высказал командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко в эфире "Громадского ТВ", пишет РБК-Украина.

"Я думаю, что это затянется на многие месяцы, если не на многие годы. Потому что там уже пошла цепная реакция, туда приехали люди с Кавказа. Это затянется как минимум на несколько месяцев", - отметил Семенченко.

По его словам, по сей день в Луганской и Донецкой областях существуют лагеря подготовки наемников, где находится по 600-800 человек.

"Сейчас заменяют нерешительных решительными. Приезжают настоящие наемники. Сейчас подъезжают чеченцы... скоро начнется кровная месть. Мы еще увидим и отрезанные головы, и украденные семьи", - заявил Семенченко.

По его словам, с ними сейчас можно договориться, но этого нельзя делать, так как если договориться, то эта ситуация законсервируется на многие годы. "Нужно до конца дочистить эту гниль", - подчеркнул Семенченко.

Он также отметил, что если сейчас сдать Донбасс, то следующим будет Днепропетровск и другие города Украины.

По мнению Семенченко, Украине нужно переформатировать армию, наработать более четкую связь подразделений с командованием, сделать армию более профессиональной.

"Нам нужны добровольцы, которые помогут нам как на передовой, так и в информационной войне. Если они не готовы сейчас оставить свои семьи, то пусть хоть будут неравнодушными", - заявил Семенченко.

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видео: Громадське ТБ