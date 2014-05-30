Комбат "Донбасса" рассказал о поддержке террористов местными жителями

Террористов на Донбассе поддерживают немногие, но большинство мирных людей просто запуганы.

Об этом сказал командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко в эфире "ГромадськогоТВ", пишет Украинская правда.

"Реальная поддержка террористов – 20%. И то, процентов 5 готовы воевать, а процентов 15 поддерживают их, подпав под пропаганду. Все остальные просто запуганы", - рассказал он.

Но даже в такой ситуации, он предполагает, что быстрой победы на Востоке одержать не получится.

"Многие говорят, отдадим Донбасс, и Путин успокоится. Это не так. Это не Донбасс бузит, это – четкая спецоперация. Договариваться можно, но не надо. Нужно додавить, иначе мы законсервируем ее и оттянем преобразование страны на годы", - заявил Семенченко.

Напомним, ранее Семенченко рассказывал, сколько могут продлиться боевые действия на востоке Украины. Комбат прогнозирует столкновения могут затянутся минимум на несколько месяцев, если не на годы.