На Луганщине боевики взяли в осаду отдел Госпогранслужбы

Пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев заявил, что отдел Госпогранслужбы Украины "Станично-Луганский", который этой ночью обстреляли террористы, находится в осаде боевиков.

Об этом пишет УНИАН.

"Сегодня состоялось боевое столкновение в районе отдела Госпогранслужбы Украины "Станично-Луганский". Он сейчас находится в осаде, со всех сторон его окружают банды боевиков, которые сегодня ночью с 1:00 до 3:00 обстреливали его из стрелкового оружия и гранатометов", - сообщил Селезнев.

По его словам, "пограничники держат оборону".

Напомним, ранее руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук заявил, что в ночь на 30 мая террорист из гранатомета обстреляли украинских пограничников в районе отделения "Станично-Луганское".

В то же время военный эксперт сообщил, что со стороны пограничников потерь нет.