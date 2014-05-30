С июля Германия может сделать бесплатными визы для украинцев

Представитель правительства Федеративной республики Германия Гернот Эрлер заявил, что страна с июля текущего года может сделать бесплатными визы для украинцев.

Об этом сообщает ТСН.

В то же время Эрлер выразил мнение, что нововведение, прежде всего, выгодно украинской молодежи, тем людям, которые стремятся работать в Германии, а также людям, которые хотят "объединить семьи".

По его словам, таким образом Берлин пытается поддержать Украину на пути к безвизовому режиму с Евросоюзом.

Обратим внимание, что сейчас стоимость визы оплачивают 78% украинцев, которые путешествуют в Германию.

Кроме вышесказанного напомним, 13 мая Верховная Рада приняла четыре последних законопроекта, необходимых для перехода ко второй фазе выполнения плана действий по упрощению визового режима с ЕС.

Позже стало известно, что Еврокомиссия одобрила переход Украины ко второму этапу либерализации визового режима с ЕС.

Видео: ТСН