Кремль не успокоится и продолжит угрожать независимости Украины - эксперт

Российская власть не успокоится и будет продолжать угрожать независимости и территориальной целостности Украины, и нашему государству стоит учитывать это в своей политике.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политолог Игорь Попов.

"Кремль успокоится в случае подписания политическим руководством Украины соглашения о вступлении в Евразийский союз и присоединении к ОДКБ. Поскольку это явно не произойдет в ближайшие годы, нам надо строить свою политику, исходя из постоянных угроз независимости и территориальной целостности со стороны РФ", - уверен он.

Эксперт также отметил, что "надежды отдельных граждан на быстрый распад России или "цветную революцию" в этой стране коррелируют с надеждами других граждан на быстрый распад США".

"Не нужно ждать глобального изменения геополитических раскладов. Но необходимо проводить свою политику, исходя из существующего положения вещей", - добавил политолог.



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