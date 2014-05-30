Фирташ рассказал западным СМИ о газовых долгах Украины и оккупации Крыма

Бизнесмен Дмитрий Фирташ высказал свое отношение к нынешней ситуации в Украине и спрогнозировал ее дальнейшее развитие.

Об этом он рассказал в интервью Die Welt, передает "Инопресса".

"Порошенко сейчас в самой сложной ситуации, какая когда-либо выпадала на долю украинского президента. У него нет времени на раскачку – сразу же после вступления в должность приходится принимать решения", - подчеркнул олигарх.

Также Фирташ выразил убеждение, что "страна должна быть сильной, независимой и нейтральной".

"У нас ведь два типа политиков: одни хотят затащить нас в Россию, другие - в Европу. Мне не хватает украинской точки зрения", - отметил он.

В то же время Фирташ не сомневается, что "Украина нуждается в европейских ценностях. Мы не хотим жить как русские. Мы хотим воспользоваться возможностями, которые есть в Европе, хотим иметь право безвизового въезда в Европу, мы заинтересованы в максимальной интеграции с Европой. Мы – европейское государство".

"Но как предприниматель я должен действовать прагматично", - продолжил бизнесмен, а это, по его мнению, означает использование в своих интересах "постсоветской тяжелой промышленности", российского рынка сбыта и энергоносителей.

Военную операцию против сторонников отделения восточных регионов страны Фирташ не одобряет.

"Мы называем это антитеррористической операцией, но на самом деле это война, война, в которой одни украинцы сражаются с другими. Это неправильно. Кроме того, наша армия не готова. Сначала было много добровольцев, желавших записаться в армию, но, когда начали прибывать первые гробы, патриотизма поубавилось", - отмели он.

"Я бы посоветовал украинскому премьеру поставить Путину условие: "Верни нам Крым, тогда мы расплатимся по газовым долгам. Если Россия закрутит нефтегазовый вентиль, она лишит себя экспортных поступлений в 300 млрд долларов ежегодно. Мы не против того, чтобы платить. Но у нас отобрали территорию. Вот вы забрали у меня квартиру, и что, я должен продолжать платить за газ и электричество?", – недоумевает Фирташ.

На месте Порошенко олигарх "поехал бы на восток, чтобы говорить с людьми и дать им собственное правительство, но на правах части Украины. "Мы должны найти решение сообща с Россией, иначе этот пожар будет полыхать долго. Если же мы сделаем первый шаг, это может существенно укрепить нашу позицию".