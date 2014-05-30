1+1 попросил ФСБ и МИД РФ объяснить прибытие боевиков в Украину

Украинский телеканал "1+1" обратился к российскому ФСБ и МИД РФ с просьбой объяснить, почему вооруженные боевики могли спокойно передвигаться по территории Ростовской области.

Об этом говорится в официальном письме телеканала.

В обращении журналисты украинского телеканала просят сообщить обстоятельства попытки проникновения на территорию Украины в районе пункта пропуска Бирюково (Луганская область) колонны из нескольких КАМАЗов, микроавтобусов и легкових автомобилей с вооруженными людьми, имевшей место в ночь 27 мая.

"Находящиеся в колонне лица оказали вооруженное сопротивление отряду Государственной пограничной службы Украины, в результате чего 3 автомобиля КАМАЗ с вооруженными людьми смогли прорваться на территорию Украины", - отмечается в письме.

Журналисты также просили сообщить, предпринимаются ли сотрудниками Пограничного управления ФСБ России действия для недопущения пересечения границы вооруженными людьми, проводились ли проверки по факту проникновения таких лиц в Украину 27 мая и приняты ли меры для недопущения таких попыток в дальнейшем.

Также журналисты 1+1 обратились в МИД России за помощью в скорейшем получении ответа на свое обращение в ФСБ.

Напомним, ранее украинские пограничники сообщили, что боевики на грузовиках смогли прорваться из России в Украину.