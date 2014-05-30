Новая пропаганда РФ: завели дело против неизвестных украинских военных и "Правого сектора"

В России Главное следственное управлением возбудило уголовное дело в отношении украинских военных и "Правого сектора" по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Об этом сообщает официальный сайт СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении пока неустановленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также лиц из числа "Национальной гвардии Украины" и "Правого сектора" по фактам обстрелов городов Славянск, Краматорск, Донецк, Мариуполь и иных населенных пунктов, провозглашенных Донецкой и Луганской народных Республик", - сказано в сообщении.

В СК считают, что украинские военнослужащие "умышленно, с целью убийства мирных граждан применяли оружие, артиллерию, авиацию, бронетанковые вооружение и технику".

Между тем, в ведомстве рассказали о "пропаганде", которая якобы процветает в Украине.

"Если политики в Киеве или на Западе предпочитают жить внутри пропагандисткой виртуальной реальности, в сказке про новое платье короля, это их проблемы", - говорится на сайте.

При этом в СК отметили, что они не собираются "отказываться от трезвого взгляда на факты, в том числе на объективную реальность распада и неспособности государства на Украине защитить права и свободы граждан".

"И если сегодня в мире нет ни одного государства, которое способно признать очевидное, что действия властей Украины преступны, то Следственный комитет России, возбуждая уголовное дело, берет на себя такую ответственность", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, ранее об очередной пропаганде РФ рассказал и.о. главы Администрации президента Сергей Пашинский.

Так, он заявил, что сообщения некоторых российских СМИ о "предупреждении жителям Донецка с требованием покинуть город" в связи с АТО не соответствует действительности и является очередной пропагандистской манипуляцией.