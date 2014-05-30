Террористы пытались прорваться из Славянска: атака отбита, у боевиков серьезные потери

В Славянске террористы напали на блокпост украинских силовиков и пытались прорваться в сторону Красного Лимана. Атака отбита.

Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины Степан Полторак, сообщает пресс-служба МВД.

По его информации, боевики напали на один из блокпостов, который по своему природному расположению имел определенные уязвимые места. Украинские силовики, зная об этом факте, устроили засаду и нанесли урон нападавшим.

"Попытка прорыва из Славянска в сторону Красного Лимана была отбита. Они понесли серьезные потери в живой силе, в транспорте. Вооружение и экипировка, которые у них есть, достаточно серьезные, однако они им не помогли", – рассказал Полторак.

Он также отметил, что на сегодняшний день Нацгвардия получила и продолжает получать достаточное количество экипировки и военной техники. Это позволяет вести эффективные антитеррористические действия.

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