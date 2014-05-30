Штурм воинской части на Луганщине: уничтожены более 50 террористов - СМИ

Во время нападения террористов на воинскую часть в городе Александровске Луганской области бойцы Нацгвардии уничтожили от пятидесяти до сотни боевиков.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на "Новости 2+2".

"Часть диверсантов уничтожили непосредственно во время боя, еще часть подорвалась, когда взорвался склад с боеприпасами", - сообщили журналисты.

В то же стало известно, что боевикам не удалось взять в плен 20 военнослужащих, как об этом сообщали некоторые СМИ. Информацию о пленных опровергли силовики.

Также в пресс-службе Нацгвардии заверили, что после боя все солдаты и офицеры были передислоцированы в безопасное место.

Позже стало известно, что во время штурма несколько бойцов Нацгвардии получили тяжелые ранения.

Кроме вышесказанного напомним, что вчера, 30 мая, боевики штурмовали воинскую часть в городе Александровске. Во время штурма одна из реактивных гранат, выпущенная террористами, попала в склад боеприпасов, из-за чего произошел мощный взрыв.

Видео: "Новости 2+2"