ГПУ возбудила уголовное дело против Кузьмина

Главное следственное управление ГПУ начало расследование по факту организации бывшим первым заместителем Генпрокурора Ренатом Кузьминым незаконного задержания экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в 2010 году.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

В ведомстве подчеркнули, что начали предварительное расследование по факту организации в 2010 году бывшим первым заместителем Генпрокурора Кузьминым незаконного задержания экс-министра внутренних дел Луценко и подстрекательство судьи Печерского суда столицы до избрания ему меры пресечения в виде ареста.

"Сведения о правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.27 (виды соучастников) и ч.2 ст.375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.3 ст.27 и ч.3 ст.371 (заведомо незаконные задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей) Уголовного кодекса Украины", - добавили в ГПУ.

При этом в ведомстве подчеркнули, что также расследуется факт вынесения судьей Печерского райсуда заведомо неправосудного постановления об избрании Луценко меры пресечения в виде содержания под стражей и факт заведомо незаконного задержания экс-министра следователем ГПУ.

"Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается", - резюмировали в Генпрокуратуре.

Кроме вышесказанного напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Киева открыла уголовные производства в отношении бывших заместителя главы администрации президента Андрея Портнова и министра юстиции Елены Лукаш.