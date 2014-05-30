Тымчук рассказал новые подробности боя пограничников с террористами на Луганщине

Военный эксперт сообщил, что к пограничникам прибыло подкрепление.
В Луганской области возле отдела пограничной службы "Дьяково" продолжается боевое столкновение украинских пограничников с группировкой террористов. Сообщается, что на место боя прибыла авиация сил АТО.
Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Прибыла авиация сил АТО, однако ее действия затруднены, поскольку в темноте сложно вычислить позиции террористов - они прекращают огонь с приближением авиации", - сообщил военный эксперт.
По его данным, одновременно штаб АТО выслал пограничникам подкрепление на бронетехнике.
"По нашей информации, со стороны террористов действует группировка некоего Игоря Плотницкого", - резюмировал Тымчук.
До этого военный эксперт сообщал, что террористы пошли на штурм отдела пограничной службы Украины "Дьяково" в Луганской области.
Информацию подтвердили и в Госпогранслужбе. Там отметили, что террористы мстят пограничникам, которые задержали их арсенал оружия.
Пограничники напомнили, что ночью здесь были задержаны две машины с оружием, среди которого были 27 автоматов АК, 2 пистолета, 4 пулемета, 5 гранатометов типа "Муха", 5 снайперских винтовок и 84 ящика с боеприпасами и гранатами.
Также задержаны несколько человек с 10 тысячами долларов. После этого пограничникам стали угрожать расправой.