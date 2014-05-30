Комбат батальона "Донбасс" о Донецке: был культ Януковича, а теперь культ Путина

Нынешняя ситуация на Донбассе возникла во многом в связи с российскими информационными манипуляциями, а сепаратизм изначально исходил от местной Партии регионов и криминалитета, после чего к процессу присоединилась Россия.

Об этом заявил командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос о том, почему люди на Донбассе говорят, что Донецк не слышат (центральные власти), и берут оружие, он сказал: "Извините, но до падения Януковича никто там за Россию не выступал. Просто грамотно провели работу. Был культ высокого мужчины в черном пиджаке - Януковича, а теперь - культ Путина. Одну идею извлекли, вторую поставили".



"Современная война – это война образованных против необразованных. Необразованными людьми очень легко манипулировать. И Россия очень хорошо натренировалась. Я смотрю на этих всех дикторш российских телеканалов, у меня просто ненависть к ним поднимается. Такие ухоженные, красивые женщины, но они на самом деле хуже, чем убийцы, потому что фактически после их речей, после их картинок здесь берут оружие и начинают убивать друг друга", - обратил внимание Семенченко.

В то же время, он отметил, что в террористический батальон "Восток", который сейчас берет под контроль ситуацию в Донецке, преимущественно входят выходцы не из восточных регионов.

"Возьмем батальон "Восток", посмотрим его социальный состав. 80% - это не жители региона. А половина из оставшихся двадцати процентов стоят там за деньги, у второй - революционная романтика. Сейчас все больше и больше людей насильно туда сгоняют", - сказал Семенченко.

Также он рассказал, когда, по его мнению, власти потеряли контроль над Донецком: "Перелом произошел, когда пошла активная перевозка туда чеченов и крымских "Беркута" с "Альфой" – профессиональных негодяев. Это было где-то сразу после майских праздников. Я встречался с Тарутой (главой Донецкой ОГА - ред.) несколько раз. Он, как мне казалось, искренне считал, что он с этим справится, со всеми договорится. А в это время в пионерских лагерях Донецкой и Луганской области свободно готовили боевиков. И сейчас они просто вылезают. Когда под Карловкой мы несколько дней (23 мая - ред.) назад в эту засаду попали, совершенно случайно увидели чеченов, увидели, какое большое их количество. До этого мы их как-то не встречали, они по базам прятались".

"Никакого там настоящего сепаратизма нет сейчас на Донбассе. Есть местная Партия регионов, криминалитет, ну и Россия включилась на втором этапе", - заверил комбат "Донбасса".

Также он рассказал, как решил создать батальон.



"Я видел, как милиция расступается, а людей на митингах за единую Украину убивают, и понял, что надо реально проводить поисковые операции, когда все это начало уже слишком бурно цвести. В нашей области заблокировали создание батальона территориальной обороны. Генштаб опасался вооружать, как они говорили, армию почти уже чужого государства, и местным властям это было не нужно. А потом местные власти заигрались в сепаратизм, и пошла неконтролируемая реакция.



Так вот, когда я увидел, что табанят этот процесс, мы решили создавать сами. Поехали в Днепропетровск. Я понял, что там надо формироваться, потому что в Донецке уже не успеем. Тут уже избивали призывников. Я приехал, объявил в Фейсбуке призыв прямо под стены администрации, ни с кем не договаривались. Начали приходить люди, потихоньку пошел диалог" - вспомнил Семенченко.

Напомним, комбат "Донбасса" ранее спрогнозировал, что силовое противстояние на востоке Украины может затянуться минимум на несколько месяцев.