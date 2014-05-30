ГПУ хочет лишить неприкосновенности троих нардепов

И. о. генпрокурора Олег Махницкий заявил, что ГПУ внесла в Верховную Раду представления о лишении неприкосновенности троих нардепов, а деятельность еще пяти проверяется.

Об этом Махницкий заявил в эфире "Первого национального", передает Украинская правда, ссылаясь на "Украинские новости".

"Если говорить вообще о народных депутатах, это касается не только событий на юго-востоке государства, то на сегодняшний день уже внесено три представления... кроме того проводится (проверка - ред.) еще пяти народных депутатов на предмет их причастности к соответствующим противоправным деяниям", - сообщил он.

При этом Махницкий не уточнил фамилии этих депутатов, а также входит ли в эти три представления предложение лишить неприкосновенности нардепа Олега Царева.

Между тем, и. о. генпрокурора отметил, что органы прокуратуры проверяют на причастность к сепаратизму не только депутатов ВР, но и депутатов местных советов, работников правоохранительных органов, служащих в ВСУ.

По его словам, уже есть задержанные среди указанных категорий по делам, касающимся предательства, невыполнения приказов, сдачи административных зданий.

Кроме вышесказанного напомним, 6 мая Верховная Рада разрешила Генпрокуратаре выступать с предложениями о лишении депутатской политиков депутатского мандата.

Тогда же и. о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий предложил Верховной Раде лишить Олега Царева депутатских полномочий. Также сообщалось, что в ГПУ хотят привлечь нардепа к уголовной ответственности.