На Луганщине пограничники отбили атаку террористов

Нападение террористов на отдел пограничной службы "Дьяково" в Луганской области отбито.

Об этом сообщил в своем Facebook заместитель командира батальона "Азов" Ярослав Гончар.

"Обошлось!!! Погибших нет, трое раненых. Погранцы прибыли на БРДМах, подаренных им местным бизнесменом, и сепаратисты отступили, забрав с собой минометы", - написал он.

"На другие направления (боевики - ред.) вроде тоже не пойдут. Выводы очевидны - необходимо существенно усиливать погранзаставы (от роты до батальона мотострелковых приданых). Особенно в Луганской области и на стыке с Донецкой", - также отметил он.

Ранее Гончар сообщил, что пограничников атаковали боевики "Беса" (Игоря Безлера). Украинцев обстреливали из гранатометов.