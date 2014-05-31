Россия отвела рязанских и псковских десантников от границ Украины - Тымчук

Численность группировки российских войск близ границы с Украиной уменьшается.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"На ростовском направлении от непосредственной близости к украинской границе отведена батальонная тактическая группа из состава 137-го парашютно-десантного полка (место постоянной дислокации - Рязань)", - отметил он.

При этом, "в целом на ростовском направлении от границы Украины отведено около 200 ед бронетехники и около 400 ед автомобильной техники", - отметил эксперт.

Также зафиксирован отвод тактической группы псковских десантников.

"На белгородском направлении от непосредственной близости к украинской границе отведена батальонная тактическая группа из состава 104-го десантно-штурмового полка (Псков)", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили об отводе войск: по информации представителей американского ведомства, возле украинских границ остается еще несколько тысяч российских военных.

В то же время, секретарь СНБО Андрей Парубий заявил, что Россия продолжает против Украины "гибридную" войну с использованием диверсантов.