На окраинах Донецка возле базы "Шахтера" идет бой, звучат выстрелы и взрывы

Возле донецкого аэропорта и тренировочных полей "Шахтера" звучат выстрелы, в небе кружит вертолет.
Утром 31 мая на окраинах Донецка – возле аэропорта и тренировочной базы "Шахтера" - снова звучали выстрелы и взрывы.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает ТСН.
По словам очевидцев, боестолкновение происходит возле поселка Кирша и Хорошево.
Стрельба началась около 6 часов утра. В небе недалеко от воинской части ПВО ВВС кружит вертолет.
Также активизировалось противостояние в донецком аэропорту.
Сообщается о взрывах и выстрелах со стороны улицы Взлетной.
Напомним, вчера возле Донецкой ОГА весь день продолжалась уборка баррикад, шин и колючей проволоки.