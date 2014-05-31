На окраинах Донецка возле базы "Шахтера" идет бой, звучат выстрелы и взрывы

Утром 31 мая на окраинах Донецка – возле аэропорта и тренировочной базы "Шахтера" - снова звучали выстрелы и взрывы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает ТСН.

По словам очевидцев, боестолкновение происходит возле поселка Кирша и Хорошево.

Стрельба началась около 6 часов утра. В небе недалеко от воинской части ПВО ВВС кружит вертолет.

Также активизировалось противостояние в донецком аэропорту.

Сообщается о взрывах и выстрелах со стороны улицы Взлетной.

Напомним, вчера возле Донецкой ОГА весь день продолжалась уборка баррикад, шин и колючей проволоки.