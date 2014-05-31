Командующий Нацгвардии: террористы ответят за смерть каждого бойца

Террористы будут наказаны за все свои действия, и ответят за смерть каждого бойца.

Об этом заявил командующий Нацгвардии Степан Полторак, сообщает пресс-служба МВД.

"Я хотел бы сказать, чтобы эти люди знали: за каждого убитого солдата, за каждого военнослужащего Национальной гвардии и украинской армии они будут нести серьезную ответственность. Мы их найдем везде, не сегодня, так завтра. Под ними горит земля",- подчеркнул он.

По его словам, к нападению на вертолет Ми-8 под Славянском террористы готовились заранее, а сама атака свидетельствует о высоком уровне их подготовки.

Полторак также напомнил, что вертолет выполнял плановый облет, связанный с доставкой продуктов питания и ротации личного состава.

Во время нападения на воздушное судно погибли 12 человек: шесть бойцов Нацгвардии и шесть сотрудников спецподразделения милиции.