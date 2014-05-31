Первая встреча Порошенко с Обамой состоится 4 июня в Варшаве

Президент США Барак Обама встретится с будущим президентом Украины Петром Порошенко 4 июня в Варшаве.

Об этом сообщил заместитель советника по национальной безопасности США Бен Роудз, передает Радио Свобода.

В Вашингтоне отметили, что встреча состоится перед инаугурацией будущего президента Украины, чтобы Обама подтвердил самому Порошенко – Вашингтон верен народу Украины.

Роудз также заявил, что в США обеспокоены правами крымских татар и сообщениями о том, что эти права нарушаются в оккупированном Россией Крыму.

По словам чиновника, Польша пригласила в Варшаву и некоторых лидеров крымских татар, которые также будут участвовать во встрече с президентом США.

Белый дом сообщил также, что Обама не имеет никаких планов встречаться с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита президента США в Европу на следующей неделе, хотя оба должны присутствовать на торжествах во Франции по случаю 70-й годовщины высадки десанта антигитлеровской коалиции в континентальной Европе во время Второй мировой войны.

Американские СМИ подчеркнули при этом, что встреча президента США с человеком, который избран главой государства, но еще не вступил в должность, - крайне необычное мероприятие.

Напомним, инаугурация Порошенко на пост президента должна состояться Украины 7 июня.

3-4 июня в столице Польши празднуется 25-я годовщина первых частично демократических выборов, которые положили конец власти коммунистов в этой стране.

На торжества, вместе с другими мировыми лидерами, приглашен и Порошенко.

6 июня Порошенко приглашен и на торжества во Францию, наряду с лидерами других государств - участников антигитлеровской коалиции.

