В Донецке опять стреляют: террористы дважды атаковали аэропорт

Сегодня, 31 мая, в Донецке возобновилась стрельба: утром террористы ДНР дважды нападали на международный аэропорт.

Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Алексей Дмитрашковский, передает "Остров".

"Дважды, в период с пяти до семи утра были попытки со стороны террористов захватить аэропорт. Они нарвались на жесткий огонь десантников, которые дали понять, что террористам здесь делать нечего", - сказал он.

Тем временем, после некоторого затишья, возобновилась перестрелка в районе улицы Взлетной, возле аэропорта – слышны взрывы и звуки выстрелов.

В то же время мэр Донецка попросил жителей города воздержаться от походов в район аэропорта.

"Донецкое управление МВД просит жителей категорически ограничить пребывание в районе донецкого аэропорта и магазина МЕТRO. Ежедневно там слышны выстрелы, есть сообщения о раненых и убитых среди мирного населения", - говорится в сообщении мэра Донецка.

Кроме того, в донецком пригороде - Авдеевке - террористы из ДНР попросили жителей одного из 14-этажных домов уйти с верхних этажей, передают "Новости Донбасса".

Очевидцы рассказали, что боевики планируют установить на крыше зенитки.

Напомним, сегодня утром в Донецке перестрелки происходили возле тренировочной базы "Шахтера" - у прудов Кирша и в Хорошевке.

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