После боя с пограничниками террористы заминировали подходы к заставе - Тымчук

Террористы, отбитые пограничниками после ночного боя в Луганской области, заминировали подходы к погранзаставе "Дьяково".

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"После ночного боя возле отдела пограничной службы "Дьяково" и отражения атаки террористов, украинские пограничники оказались заблокированными. В частности, по данным пограничников, при отходе боевики заминировали местность вокруг отдела пограничной службы", - подчеркнул эксперт.

В то же время, наши пограничники "не располагают специалистами и оборудованием для проверки и разминирования местности".

"На соответствующие обращения штаб АТО не реагирует. Это представляется тем более досадным, что вчера, во время боя, руководство АТО уже, казалось бы, продемонстрировало готовность и способность действовать во взаимодействии с Госпогранслужбой Украины", - резюмировал Тымчук.

Как сообщал "Главред", в ночь на 31 мая около 80 тяжеловооруженных боевиков атаковали погранзаставу "Дьяково" в Луганской области.

Пограничники были вынуждены вызвать авиацию, атака была отбита.