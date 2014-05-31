После боя с пограничниками террористы заминировали подходы к заставе - Тымчук

Террористы, отбитые от погранзаставы в Луганской области, заминировали все подходы к ней.
Террористы, отбитые пограничниками после ночного боя в Луганской области, заминировали подходы к погранзаставе "Дьяково".
Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.
"После ночного боя возле отдела пограничной службы "Дьяково" и отражения атаки террористов, украинские пограничники оказались заблокированными. В частности, по данным пограничников, при отходе боевики заминировали местность вокруг отдела пограничной службы", - подчеркнул эксперт.
В то же время, наши пограничники "не располагают специалистами и оборудованием для проверки и разминирования местности".
"На соответствующие обращения штаб АТО не реагирует. Это представляется тем более досадным, что вчера, во время боя, руководство АТО уже, казалось бы, продемонстрировало готовность и способность действовать во взаимодействии с Госпогранслужбой Украины", - резюмировал Тымчук.
Как сообщал "Главред", в ночь на 31 мая около 80 тяжеловооруженных боевиков атаковали погранзаставу "Дьяково" в Луганской области.
Пограничники были вынуждены вызвать авиацию, атака была отбита.