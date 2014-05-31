В Славянске силовики уничтожили САУ НОНА террористов - штаб АТО

В ночь на 31 мая украинскими силовиками была уничтожена САУ НОНА, которую боевики пытались укрыть в промышленном районе Славянска.

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев на своем Facebook.

"Вечером 30 мая боевики в очередной раз открыли беспорядочный огонь из самоходной артустановки НОНА, которая перемещалась на борту грузовой машины, по горе Карачун из района Черевковка", - рассказал он.

При этом, по данным Селезнева, "автомобиль перемещался по городу и открывал огонь из разных его районов. По сообщению информаторов, снаряды попадали в жилые районы города".

"В момент, когда арт установка боевиков была перемещена в промышленную зону города – керамический завод – по этому району силы АТО нанесли артиллерийский удар. В результате обстрела артустановка НОНА уничтожена", - подчеркнул он.

Отдельно Селезнев добавил, что ни о каком штурме Славянска и артиллерийском обстреле силовиками жилых районов речи быть не может.

"Оружие силами АТО применяется исключительно в отношении боевиков на территориях, где нет мирных жителей. Ни о каком штурме, тем более с использованием артиллерии, в густонаселенных районах города и речи быть не может", - резюмировал он.

Напомним, последние выстрелы из НОНЫ были засняты местными жителями: видео смотрите здесь.