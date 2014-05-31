В Донецке боевики ДНР провели митинг: зовут женщин в "живые щиты"

Террористическая организация "Донецкая народная республика" устроила в центре Донецка митинг под лозунгом "Донбасс-Россия".

Об этом сообщает "Остров".

На акции собралось около тысячи человек с флагами ДНР, "Русского блока", "Народного ополчения Донбасса" и российскими триколорами и скандируют "Донбасс-Россия" .

"Донбасс будет теперь только российским", - заявили они.

"В Одессе надеются на нас, что мы построим свою страну и поможем им, как нам помогают братья-россияне. Вы знаете, что гробы российских ребят, ребят из Чечни, отправили в Россию. Нам помогли, и мы поможем", - заявила представитель запрещенного в Украине "Русского блока" Наталья Белоцерковская.

Она также предложила сформировать ополчение из женщин, которые будут направляться блокировать воинские части на территории Донецкой области.

"Предлагаю сформировать ополчение женщин, которые пойдут блокировать военные части у нас. Никто не скажет, что стреляют в террористов, если пойдут женщины. Мы в палатки будем записывать женщин-добровольцев", - заявила она.

На площади выступил и "народный губернатор" Павел Губарев, который заявил о том, что другим областям Украины нужно "помочь" войти в состав "федеративного государства Новороссия".

Напомним, сегодня в Донецке произошло несколько боевых столкновений - возле базы ФК "Шахтер", в аэропорту и на окраинах города.