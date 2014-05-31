Россия призвала ОБСЕ сотрудничать с боевиками на востоке Украины

Российский МИД выразил "удивление" высказываниями немецкого дипломата Вольфганга Ишингера по ситуации в Украине.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ на официальном сайте ведомства.

В Москве не хотят, чтобы наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ были отозваны, и предлагают наблюдателям сотрудничать с террористами на Востоке Украины.

"Региональным подразделениям миссии следует энергичнее налаживать контакты с представителями сил, действительно контролирующих положение "на местах", что прямо предусмотрено мандатом миссии", - отметили в Москве.

Также российские дипломаты назвали "просто возмутительными" призывы к активизации АТО на востоке Украины.

"Откровенное недоумение вызвали транслированные через немецкую прессу взгляды Ишингера о неком "международном сопровождении" российско-украинского диалога, голословные обвинения в наш адрес о "недостаточном контроле границы"", - говорится в документе.

В российском МИДе заявили, что такой набор тезисов неоднократно слышали "преимущественно из Киева и далекого Вашингтона".

Напомним, что глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер представителем от ОБСЕ в Украине до истечения срока мандата 25 мая.

Его первостепенной задачей была организация серии круглых столов в рамках национального диалога.

Также напомним, что 26 мая в Донецкой области пропали 4 наблюдателя ОБСЕ, а 29 мая – еще четверо в Луганской.