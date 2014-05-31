Назарбаев поздравил Порошенко с избранием на пост президента Украины

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравления Петра Порошенко в связи с избранием на пост президента Украины.

Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"Президент Казахстана отметил, что результаты состоявшихся выборов свидетельствуют о широкой поддержке предвыборной программы Петра Порошенко, направленной на решение актуальных социально-экономических проблем, достижение внутриполитической стабильности и консолидации общества", - говорится в сообщении.

"Нурсултан Назарбаев пожелал Петру Порошенко успехов в его ответственной деятельности, а братскому украинскому народу - мира, стабильности и процветания", - сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Напомним, по результатам выборов президента Украины Петр Порошенко набрал 54,7% голосов и победил уже в первом туре.

Посол США в Украине Джеффри Пайетт считает, что результаты выборов президента далиПетру Порошенко серьезный мандат от имени всей Украины.