Украинские пограничники обвинили Россию во лжи: детей-беженцев на границе не было

На государственной границе с Россией ни одного автобуса с детьми не задерживали, как и не появлялись на границе автобусы с детьми-беженцами.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Информация о якобы задержании украинскими пограничниками автобуса с детьми на границе с Россией и что дети были вынуждены покидать Украину пешком, широко распространяют российские СМИ со ссылкой на уполномоченного по правам детей при президенте России Павла Астахова", - рассказали в ведомстве.

Также пограничники отметили, что не задерживали транспортные средства, которые перевозили детей, в том числе и детей-беженцев, в Россию.

"Также на границе с Россией не было ни одного гражданина, который бы выразил желание получить статус беженца в данной стране", - отметили в пресс-службе.

"Голословные заявления, основанные на откровенной лжи, и не имеют никаких оснований, стали привычными для многих политиков России. Однако безосновательное заявление Павла Астахова, как должностного лица, которое должно контролировать соблюдение законных прав детей, ярко показывает его моральный уровень и "неравнодушие" к проблемам детей", - подчеркнули в ГПС.

В ведомстве также подчеркнули, что Государственная пограничная служба Украины не препятствует пересечения границы детьми и на законных основаниях они свободно могут пересекать государственную границу Украины.

Пограничники также напомнили о ситуацию с выездом детей из Славянска на оздоровление в Крым.

"177 детей в сопровождении 22 взрослых в пятницу были оформлены в железнодорожном контрольном пункте "Мелитополь"", - рассказали в ведомстве.

Напомним, что накануне глава пресс-службы "Артека" Татьяна Григорец сообщила, что около 200 детей из Славянска и Донецка, которых готовился принять на отдых "Артек", будут отдыхать в одной из здравниц поселка Форос.