Наблюдатели ОБСЕ до сих пор находятся в плену террористов на Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) так и не установила контакт с четырьмя своими наблюдателями, которые исчезли в начале недели возле Славянска, и еще четырьмя, с которыми исчезла связь в на Луганщине 29 мая.

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ, пишет Deutsche Welle

По данным ОБСЕ, обе группы наблюдателей захвачены сепаратистами и находятся в их плену.

По словам заместителя руководителя миссии наблюдателей ОБСЕ Александера Гуґа все распространенные сообщения о якобы освобождение членов миссии, не соответствуют действительности.

По словам Гуґа, которые приводит агентство Reutres, контакта с наблюдателями ОБСЕ до сих пор нет.

В то же время "Интерфакс" распространило в субботу утром информацию о намерениях сепаратистов обменять захваченных представителей ОБСЕ на своих сподвижников.

"Рассматриваются разные варианты, в том числе и вариант их обмена на наших соратников. Пока решение не принято", - сообщил собеседник агентства из штаба самообороны самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Он также сказал, что представители ОБСЕ до сих пор остаются на территории, контролируемой сепаратистами.

Накануне СМИ распространили информацию об освобождении сепаратистами одной из двух захваченных групп наблюдателей ОБСЕ. Однако в ОБСЕ эту информацию опровергли.

26 мая в Донецкой области пропали четверо международных наблюдателей, 29 мая - еще четверо в Луганской области.