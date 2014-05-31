В Донецке по-прежнему стреляют, но эвакуации жителей нет

В Донецке по состоянию на 16.30 31 мая ситуация относительно спокойная, однако вблизи Донецкого аэропорта по-прежнему звучат выстрелы.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"По-прежнему в районе Донецкого аэропорта слышится стрельба. В связи с этим убедительная просьба к жителям ограничить пребывание в указанном районе и в районе ТЦ "Метро", не подвергать свои жизни опасности", - призывает жителей города пресс-служба.

Кроме того, в горсовете официально опровергли информацию об эвакуации жителей города в течение суток, которая появилась в некоторых СМИ.

"Данная информация является неправдивой. Никаких действий по эвакуации в Донецке не проводится", - заверили в мэрии.

Напомним, 31 мая, в Донецке возобновилась стрельба: утром террористы ДНР дважды нападали на международный аэропорт.