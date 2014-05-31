Боевики готовили масштабный теракт на трассе Изюм-Славянск - Минобороны

Диверсионно-разведывательные группы боевиков продолжают свою деятельность, направленную на дестабилизацию ситуации в районе проведения антитеррористической операции.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, 31 мая на трассе Изюм - Славянск — основного транспортного коридора, которым круглосуточного движется немалое количество гражданского и общественного транспорта террористы заложили мощное взрывное устройство.

Совместными усилиями военнослужащих ВС Украины и Нацгвардии на трассе неподалеку Изюма было обнаружено и обезврежено заряд, который нес смерть и разрушение.

На дороге, в одном из самых опасных и уязвимых участков трассы боевики планировали осуществить теракт. С этой целью они создали самодельное взрывное устройство общей прочностью в 6-7 килограмм в тротиловом эквиваленте. Среди прочего в заряде использовался осколочно-фугасный снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщают в ведомстве.

Если бы "адская машинка" сработала, она бы уничтожила любое транспортное средство.

Следует отметить, что при создании взрывного устройства использовались детали иностранного производства, а сам заряд приводился в действие с помощью радиоуправляемого устройства.

Благодаря умелым действиям украинских саперов самодельное взрывное устройство было уничтожено, подчеркнули в Минобороны.

Напомним, 31 мая украинскими силовиками была уничтожена САУ НОНА, которую боевики пытались укрыть впромышленном районе Славянска.