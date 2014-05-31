От субботы до субботы. Триумф Порошенко, оживление АТО, газовые торги с Россией

31 мая 2014, 23:05

Выборы президента и вопрос роспуска Рады.

Евгений Магда

 Петр Порошенко выиграл президентские выборы в первом туре, поставив новый рекорд для главы государства. Верховная Рада в лице большинства депутатского корпуса ищет возможности для продолжения своего существования. В треугольнике Россия – Украина – ЕС продолжается поиск взаимопонимания по вопросам поставок газа.

Победа Петра Порошенко в первом туре не только установила национальный рекорд (кандидат в президенты впервые выиграл во всех округах, где проводились выборы, за исключением одного), но и поставила перед Петром Алексеевичем ряд непростых задач. Ему предстоит в кратчайшие сроки воспользоваться общенациональной поддержкой для сшивания страны и выхода Украины из широкомасштабного кризиса. Порошенко подчеркивает, что Украина сделает европейский выбор, не спешит атаковать правительство Яценюка и готов к встречам с представителями западной политической элиты, которые пройдут уже на следующей неделе.

Основные проблемы новоизбранному президенту придется решать на востоке Украины, где интенсифицировалось проведение антитеррористической операции. В этом контексте выглядит неслучайной готовность России, высказанная ее министром иностранных дел Сергеем Лавровым, к переговорам с Порошенко без посредников. Но такой формат будет означать, что официальный Киев смирился с аннексией Крыма, что вряд ли отвечает интересам главы государства. АТО на Донбассе заметно оживилась, украинские силовики сумели восстановить контроль над Донецким аэропортом, но не спешат активизировать действия, понимая, что это чревато большими жертвами среди мирного населения.

Еще одна важная проблема – проведение досрочных парламентских выборов, за которое высказался Порошенко. Однако парламентарии седьмого созыва не спешат слагать свои полномочия, а в парламентско-президентской республике у президента не хватает рычагов для единоличного роспуска Верховной Рады. Петру Алексеевичу предстоит побороть соблазн сохранения законодательного органа в нынешнем составе после присяги ему на верность и сделать выбор в пользу общественного интереса.

Победа в первом туре не только тешит самолюбие опытного политика, но и должна подсказать ему, что спрашивать с него за действие или бездействие смогут во всех уголках страны. Интересно отметить, что политики, вошедшие в первую пятерку по результатам президентской кампании, объективно заинтересованы в проведении досрочных парламентских выборов, тогда как "регионалы", "Свобода" и КПУ не спешат проверять свою популярность в командном зачете у избирателей.

Неожиданно в точку повышенной политической напряженности превратился Киев, где в последнее майское воскресенье избирали мэра и новый состав Киевсовета. Победа Виталия Кличко, с третьей попытки ставшего столичным городским головой, вопросов не вызывает, зато подведение итогов выборов в Киевский горсовет обрастает шлейфом скандальности пропорционально срокам подсчета результатов волеизъявления киевлян. Ситуация стремительно оборачивается против "УДАРа" и его лидера, получивших право на монопольное управление Киевом, но не спешащих ломать устоявшуюся систему подковерных связей.

Украина и Россия при посредничестве ЕС продолжают вести переговоры о бесперебойных поставках газа. "Газпром" не хочет потерять одного из самых масштабных покупателей, "Нафтогаз Украины" не имеет ни желания, ни возможности платить за "голубое золото" по заявленной цене, а еврокомиссар Эттингер пытается увещевать обе стороны переговоров, дабы европейские страны не оказались без газа, пусть и в летний период.

Промежуточным итогом переговоров стала оплата Украиной полученных в феврале и марте объемов энергоресурсов, что может рассматриваться не только в качестве уступки, но и как предпосылка обращения в Стокгольмский арбитраж для пересмотра газовых контрактов 2009 года.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
АТО Донбасс Рада Россия Украина Газпром газ Восток выборы террористы Порошенко Евгений Магда аналитика итоги От субботы до субботы итоги недели
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять