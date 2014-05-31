От субботы до субботы. Триумф Порошенко, оживление АТО, газовые торги с Россией

Петр Порошенко выиграл президентские выборы в первом туре, поставив новый рекорд для главы государства. Верховная Рада в лице большинства депутатского корпуса ищет возможности для продолжения своего существования. В треугольнике Россия – Украина – ЕС продолжается поиск взаимопонимания по вопросам поставок газа.

Победа Петра Порошенко в первом туре не только установила национальный рекорд (кандидат в президенты впервые выиграл во всех округах, где проводились выборы, за исключением одного), но и поставила перед Петром Алексеевичем ряд непростых задач. Ему предстоит в кратчайшие сроки воспользоваться общенациональной поддержкой для сшивания страны и выхода Украины из широкомасштабного кризиса. Порошенко подчеркивает, что Украина сделает европейский выбор, не спешит атаковать правительство Яценюка и готов к встречам с представителями западной политической элиты, которые пройдут уже на следующей неделе.

Основные проблемы новоизбранному президенту придется решать на востоке Украины, где интенсифицировалось проведение антитеррористической операции. В этом контексте выглядит неслучайной готовность России, высказанная ее министром иностранных дел Сергеем Лавровым, к переговорам с Порошенко без посредников. Но такой формат будет означать, что официальный Киев смирился с аннексией Крыма, что вряд ли отвечает интересам главы государства. АТО на Донбассе заметно оживилась, украинские силовики сумели восстановить контроль над Донецким аэропортом, но не спешат активизировать действия, понимая, что это чревато большими жертвами среди мирного населения.

Еще одна важная проблема – проведение досрочных парламентских выборов, за которое высказался Порошенко. Однако парламентарии седьмого созыва не спешат слагать свои полномочия, а в парламентско-президентской республике у президента не хватает рычагов для единоличного роспуска Верховной Рады. Петру Алексеевичу предстоит побороть соблазн сохранения законодательного органа в нынешнем составе после присяги ему на верность и сделать выбор в пользу общественного интереса.

Победа в первом туре не только тешит самолюбие опытного политика, но и должна подсказать ему, что спрашивать с него за действие или бездействие смогут во всех уголках страны. Интересно отметить, что политики, вошедшие в первую пятерку по результатам президентской кампании, объективно заинтересованы в проведении досрочных парламентских выборов, тогда как "регионалы", "Свобода" и КПУ не спешат проверять свою популярность в командном зачете у избирателей.

Неожиданно в точку повышенной политической напряженности превратился Киев, где в последнее майское воскресенье избирали мэра и новый состав Киевсовета. Победа Виталия Кличко, с третьей попытки ставшего столичным городским головой, вопросов не вызывает, зато подведение итогов выборов в Киевский горсовет обрастает шлейфом скандальности пропорционально срокам подсчета результатов волеизъявления киевлян. Ситуация стремительно оборачивается против "УДАРа" и его лидера, получивших право на монопольное управление Киевом, но не спешащих ломать устоявшуюся систему подковерных связей.

Украина и Россия при посредничестве ЕС продолжают вести переговоры о бесперебойных поставках газа. "Газпром" не хочет потерять одного из самых масштабных покупателей, "Нафтогаз Украины" не имеет ни желания, ни возможности платить за "голубое золото" по заявленной цене, а еврокомиссар Эттингер пытается увещевать обе стороны переговоров, дабы европейские страны не оказались без газа, пусть и в летний период.

Промежуточным итогом переговоров стала оплата Украиной полученных в феврале и марте объемов энергоресурсов, что может рассматриваться не только в качестве уступки, но и как предпосылка обращения в Стокгольмский арбитраж для пересмотра газовых контрактов 2009 года.