СБУ объявила экс-министра Клименко в розыск: он назвал это "фейком"

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Информация об этом размещена на сайте Министерства внутренних дел в разделе "лица, которые скрываются от органов прокуратуры".

Как сообщается на сайте, Клименко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 с. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Также отмечается, что суд издал постановление на задержание подозреваемого с целью привода.

Согласно информации, экс-министр исчез из поля зрения украинских правоохранителей 21 февраля.

Как известно, ГПУ, которая проводит досудебное расследование по факту злоупотребления властью и служебным положением Клименко, вызывает его для проведение следственных действий.

Также в ведомстве заявили, что в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2012-2013 гг. экс-министр организовал функционирования на территории страны схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

"В результате незаконной деятельности отдельных предприятий и самого Клименко, бюджета Украины нанесен ущерб на сумму более 6 млрд. грн.", - считают в ГПУ.

Кроме того, СБУ обвинила экс-министра в финансировании провокаций, которые произошли в Одессе 2 мая.

Позже в своем Facebook экс-министр написал: "Сегодня появился еще один мой аккаунт в интернете – на сайте МВД. Вижу, что он пользуется популярностью, но, как принято говорить сегодня, этот аккаунт фейковый".

Он заявил, что выдвинутые против него обвинения безосновательны, а дела – сфабрикованы.

Клименко уверяет, что не отказывается от исполнения процессуальных требований действующего законодательства Украины.

"Мои адвокаты готовы рассматривать все вопросы этого "дела", но им отказывают в возможности ознакомиться с материалами следствия", - гворит экс-министр.

Ранее "Главред" сообщал, что прокуратура расследует уголовное производство по факту злоупотребления властью Клименко и другими должностными лицами Министерства доходов и сборов, а также по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 УК Украины).