Аваков похвастался новыми бронированными машинами для Нацгвардии: опубликованы фото и видео

Власть намерена приобрести боевые бронированные машины "Дозор" для Нацгвардии.

Об этом на своей страничке в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.

"Обсуждаем формирование заказа на приобретение для Национальной Гвардии Украины боевых бронированных машин "Дозор".

Отличная харьковская разработка. Очень своевременная. Берем на испытания первые машины и будем заказывать серию", - пишет он.

"Обращаюсь к Министру обороны и начальнику Генштаба Вооруженных сил. Планируем производство и оборонный заказ. Как вы? Будете ж тоже заказывать?

Министр конечно рад такой возможности, как бывший десантник – рад особенно, и начштаб откровенно улыбается и шутит: Вы еще спрашиваете? Понимаете, в том состоянии в каком мы приняли армию нам для комплектования нужно все, кроме .. русско-украинских словарей. Разошлись, готовить решение на понедельник.

Будут у силовиков бронированные машины, а у харьковчан работа", - написал Аваков.

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видео: Defense Express Channel