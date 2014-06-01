Украине реально вернуть Крым, а в России он будет "регионом-терпилой" - эксперт

После оккупации Россией Крыму придется выживать, а его возвращение в состав Украины в будущем реально.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политолог Виктор Небоженко.

"Выжить (Крым в составе РФ - ред.) может, но это будет не стратегия развития, а стратегия выживания. Россия устроит такой же режим выживания в Крыму, как и в деградировавших регионах: Нечерноземье, Крайний Север, Кавказ (кроме дворца Кадырова), Дальний Восток. Крым попадает в эту группу регионов-терпил, но будет временно находиться под оккупацией России", - считает он.

О возможном возвращении Крыма в состав Украины эксперт сказал: "Реально. Но не в то болото, в котором прозябал Крым в прошлой украинской республике (до Майдана)".

"Думаю, что в ближайшие годы практически встанет вопрос о возвращении Крыма в украинское политическое пространство. И, скорее, статус Крыма будет регулироваться какими-то международными договорами, а не только Конституцией Украины", - добавил Небоженко.

Больше оценок эксперта насчет нынешней ситуации в Украине читайте в материале "Главреда": Виктор Небоженко: Путин попался в ловушку, проигрыш ему обеспечен.