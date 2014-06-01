В Луганске боевики с гранатометами окружили военное общежитие - СМИ

Вечером в субботу, 31 мая, около 30 боевиков террористической организации ЛНР, вооруженные автоматическим оружием и автоматами, окружили здание бывшего офицерского общежития на "городке ВВАУШ" в Луганске.

Об этом сообщает 0642.ua со ссылкой на местного жителя.

"Два этажа общежития (первый и второй) занимает подразделение разведки сухопутных войск, подчиняющееся, насколько я знаю, Генштабу. Еще на двух этажах (третий и четвертый) находится семейное общежитие. Недавно оттуда вывели женщин и детей. Думаю, что боевики штурмуют воинскую часть, в первую очередь ради оружия, так как подразделение это – техническое. Его основная функция – контроль за использованием радиочастот", - рассказал очевидец.

По его словам, здание окружили 25-30 вооруженных людей. Они выкрикивали оскорбления в адрес военных.

"Воинская часть эта прибыла в Луганск из Чернигова лет пять назад. Мы успели неплохо узнать этих людей, они – с характером, и так просто не сдадутся. Боюсь, что бой неизбежен. Даже при том, что помощи военным ждать неоткуда. А рядом – жилые дома. Потому мы все очень переживаем. Да и людям, живущим в общежитии, куда податься, если из РПГ попадут в окно третьего или четвертого этажа или в стену?" - добавил источник издания.

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