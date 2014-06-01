В захваченном Россией Крыму "казаки" напали на прихожан Киевского патриархата - СМИ

В воскресенье утром, 1 июня, представители так называемых "казачьих формирований" напали на прихожан храма УПЦ Киевского патриархата, расположенного возле воинской части в селе Перевальное под оккупированным россиянами Симферополем.

Об этом сообщает "Крым.Реалиям", ссылаясь на данные очевидцев.

"Прихожане намеревались зайти в храм на воскресную службу, однако мужчины в казачьей форме преградили им дорогу. Последние заявили, что не пустят людей в церковь и потребовали от них покинуть место", - сообщили очевидцы.

По данным издания, прихожане возмутились таким отношением и сели в автомобили, но уезжать отказались. Тогда, отметили свидетели, "казаки" стали бить им машины.

"Я находился дома. Слышу какой-то шум, крики. Вышел, смотрю - казаки с нагайками и битами машину бьют. Ругаются. Я вызвал полицию, теперь ждем", - добавил очевидец событий.

Кроме вышесказанного напомним, ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму за неделю пропали трое проукраинских активистов.