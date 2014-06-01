Вече в Киеве: на Майдан приехал командир "Донбасса", ищет добровольцев

Сегодня, 1 июня, в Киев на Майдан Независимости, на котором в очередной раз проходит народное вече, прибыл командир "Донбасса" Семен Семенченко, который ищет желающих стать добровольцем батальона.

Об этом передает Украинская правда.

Сообщается, что на центральной улице Киева он пробудет два часа, за это время планирует собрать желающих стать добровольцем батальона.

Обратим внимание, что по состоянию на 12:00 уже согласились 23 человек.

"Приехали с ребятами на Майдан. Будем здесь 2 часа. Забрали 23 человека на фронт. Кто хочет с нами - подходите к людям в черной форме с надписью "Батальон Донбасс" или в форме запорожской самообороны. Сбор у "донецкой палатки" или позади сцены около 28 сотни", - сообщил Семенченко.

Тех, кто готов ехать прямо сейчас, забирают прямо с Майдана с вещами специальным автобусом.

Между тем, журналисты рассказали о количестве людей на вече. Так, в эфире "5 канала" сообщили, что по состоянию на 12:00 собралось около 500 человек.

"Участники прибывают, те, кто уже приехал, собираются под сценой", - добавили сотрудники СМИ.

Ранее сообщалось, что в центре Киева - на Майдане Независимости - в очередной раз собралось народное вече, во время которого будет обсуждаться будущее Евромайдана.

Онлайн-трансляцию с Майдана смотрите здесь.