Парубий рассказал о победе Украины и большом поражении Путина

Выборы президента, на которых победил Петр Порошенко, стали победой Украины и поражением президента России Владимира Путина.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрей Парубий в интервью Delfi.

"Эти выборы стали для нас не просто выборами. Это как референдум о независимости государства. Люди иногда стояли по пять часов, чтобы проголосовать. Для них это было больше, чем голосование. Как я написал, наши очереди на голосование были эффективнее очереди автоматчиков, которых присылает Путин", - сказал политик.

"Украинское общество показало, что оно едино, и эти группы террористов (действующих на востоке страны - ред.) показали себя за пределами общества. Даже несмотря на то, что террористы сделали все возможное, чтобы сорвать эти выборы, в Донецкой и Луганской областях работали более 1000 участков. Конечно, это большой психологический перелом, который поставил все на свои места. Это большое поражение Путина и большая победа Украины", - уверен Парубий.

"Но, к сожалению, после этого Путин еще более активизировал диверсионные группы. Но многие жители в тех регионах, где захвачены здания, начинают все больше и больше протестовать, потому что террористы и криминал запугивают их, захватывают в заложники. И даже та небольшая поддержка, которая у них была, становится все меньше и меньше", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, Парубий также заявил, что планы Путина были масштабнее, чем дестабилизация ситуации в двух регионах Украины, и изначально касались восьми областей нашей страны.