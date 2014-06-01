Комбат "Донбасса" набрал на Майдане новых добровольцев, опубликованы фото

В воскресенье, 1 июня, четыре автобуса новых добровольцев - мобилизованных майдановцев - отправились на базу добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс".

Комбат "Донбасс" Семен Семенченко отправил их на тренировочную базу Нацгвардии в Новых Петровцах под Киевом, сообщает пресс-служба батальона на странице в Facebook.

Их ждет военная подготовка, "сухой закон", стрельбы и другие интересные вещи. А главное - они присоединятся к процессу освобождения Донецкого и Луганского регионов и наведения там порядка в послевоенное время, сообщает "Донбасс".

Кроме того, пресс-служба спецбатальона напомнила, что под видом оказания помощи армии, мошенники на скорую руку создают сайты, содержащих знакомые нам всем названия батальонов Нацгвардии.

"Убедительно просим уточнять на страницах данных подразделений в социальных сетях номера счетов и карточек. Есть пример сайта "Восток SOS", где представлены незнакомые нам карта и фамилия ее владельца. Таким образом, этот сайт является мошенническим", - подчеркнули в спецбатальоне.

"Действия лица, принимающего деньги на такую ​​карточку, подпадают под санкции статьи 190 и 212 УК Украины. Данные пола предусматривают санкции в виде штрафа до 34 000 грн. или исправительных работ до 2 лет, или ограничение свободы от 3 до 5 лет", - напомнили в "Донбассе".

Ранее "Главред" сообщал, что комбат Семенченко согласился с предложением главы МВД Арсена Авакова о создании на основе первой роты "Донбасса" батальона спецназначения "Донбасс" в составе Нацгвардии.

Фото: Facebook батальона "Донбасс"